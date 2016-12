Neue Tochtergesellschaft MULTIVAC Deutschland GmbH & Co. KG

Wolfertschwenden, 14. Dezember 2016 – Zum 1. Januar 2017 wird MULTIVAC Deutschland mit Sitz in Wolfertschwenden als MULTIVAC Deutschland GmbH und Co. KG firmieren. Damit wird die Vertriebs- und Serviceorganisation in Deutschland eine eigenständige Tochtergesellschaft der internationalen MUL-TIVAC Gruppe.

Die Ausgründung der deutschen MULTIVAC-Vertriebs- und Servicegesell-schaft ist Teil der strategischen Maßnahmen, mit denen MULTIVAC aktuell seine Konzernstruktur optimiert. Die rechtliche Trennung von Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie Produktionsgesellschaften hat jedoch, wie Geschäftsführer und CEO Hans-Joachim Boekstegers betont, „keine Auswirkungen auf die Eigentümerverhältnisse oder die Personalsituation.“

Als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft wird Dr. Jens Müller ab dem 1. Januar 2017 seine Arbeit aufnehmen. Er leitete seit 2013 als Vice President Sales & Operation den internationalen Vertrieb von MULTIVAC in Zentraleuropa und freut sich nun auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kunden. „Die Ausgründung erlaubt eine stärkere Fokussierung unseres Vertriebes durch die Strukturierung der entsprechenden Abläufe, die Einsparung von Schnittstellen und damit die Verkürzung der Wege. Die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden wird zudem eine Verbesserung unserer Serviceleistungen zur Folge haben.

Über MULTIVAC

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Das MULTIVAC Portfolio deckt nahezu alle Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Packungsgestaltung, Leistung und Ressourceneffizienz ab und umfasst Vakuumverpackungsmaschinen, Traysealer, Tiefziehverpackungsmaschinen, Etikettierer, Qualitätskontrollsysteme und Automatisierungslösungen – bis hin zu schlüsselfertigen Linien. Die MULTIVAC Gruppe beschäftigt weltweit rund 4.850 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es etwa 1.900 Mitarbeiter. Mit 75 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller instal-lierten MULTIVAC Maschinen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.multivac.com