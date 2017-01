"Emstek/Lastrup/Lindern Dicker schwarzer Qualm über dem Gelände des Großschlachthofs Vion an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek hat am Montagmorgen für einige Unruhe bei Belegschaft und Nachbarn gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit großem Aufgebot an. Schnell stellte sich allerdings heraus: Es war bloß ein Abfallbehälter, der in Brand geraten war. "

