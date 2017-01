MULTIVAC beteiligt sich an TVI

Wolfertschwenden, 10. Januar 2017 – Mit Wirkung vom 01.01.2017 beteiligt sich die MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG mit 49,9 % an der TVI Entwicklung und Produktion GmbH in Irschenberg.

TVI ist Marktführer für Fleischportionier-Maschinen und komplette Portionierlinien. Mit dieser Beteiligung macht MULTIVAC einen strategisch wichtigen Schritt, um zukünftig komplette Produktionslinien aus einer Hand anbieten zu können.

TVI wurde 2004 gegründet und hat sich in der Zwischenzeit zum füh-renden Hersteller für das Portionieren und Weiterverarbeiten von Fleisch entwickelt. Der hohe Innovationsgrad von TVI zeigt sich unter anderem in der breiten Produktpalette. Diese umfasst Lösungen für das Temperieren, Pressen, Portionieren, Automatisieren, Wickeln von Grillfackeln sowie für die Herstellung von Schaschlik-Spießen.

Zukünftig wird TVI das starke Vertriebs- und Servicenetzwerk von MULTIVAC - wo immer sinnvoll – nutzen und damit neue Absatzmärkte erschließen. TVI und MULTIVAC sind sicher, dass sie damit ihren gemeinsamen Kunden ein noch besserer Partner sein können. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei sein, die Integration und Verkettung der TVI-Produkte und der Verpackungsmaschinen von MULTIVAC hin zu Linien mit größtmöglicher Automatisierung, höhererEffizienz und Verfügbarkeit voran zu treiben.

TVI wird auch zukünftig als eigenständiges Unternehmen durch die geschäftsführenden Gesellschafter Michel Anton und Thomas Völkl sowie durch den Geschäftsführer Boris Bachmeier geführt. Damit bleibt das Unternehmen weiter auf seine Weiterentwicklung fokussiert.

Aufgrund der starken Expansion investieren TVI und MULTIVAC gemeinsam in ein neues Produktions- und Bürogebäude mit Vorführ- und Kundenzentrum. Die Einweihung des neuen Standortes in Bruckmühl ist für den Zeitraum zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 geplant.

Über MULTIVAC

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Das MULTIVAC Portfolio deckt nahezu alle Bedürf-nisse der Kunden hinsichtlich Packungsgestaltung, Leistung und Ressourceneffizienz ab und umfasst Vakuumverpackungsmaschinen, Traysealer, Tiefziehverpackungsmaschinen, Etikettierer, Qualitätskontrollsysteme und Automatisierungslösungen – bis hin zu schlüsselfertigen Linien. Die MULTIVAC Gruppe beschäftigt weltweit etwa 5.000 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es etwa 1.900 Mitarbeiter. Mit fast 80 Tochtergesell-schaften ist das Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller installierten MULTIVAC Maschinen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.multivac.com