MULTIVAC präsentiert umfassendes Portfolio auf der interpack 2017

Wolfertschwenden, 17. Januar 2017 – MULTIVAC wird auf der interpack in Düsseldorf ein umfassendes Portfolio an Verpackungslösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche präsentieren. Der Stand in Halle 5 (E23) richtet sich an lebensmittelverarbeitende Unternehmen sowie an Hersteller von Industrieprodukten und Konsumgütern. Neben unterschiedlichen Verpackungstechnologien zeigt MULTIVAC auch Lösungen für vor- und nachgelagerte Prozessschritte wie Zuführung, Befüllen von Packungen sowie Kennzeichnen, Qualitätsinspektion und Endverpacken. Der Stand in Halle 17 (A51) ist auf die Medizin- und Pharmaindustrie ausgerichtet.

Für die Herstellung von im Trend liegenden Portionspackungen stellt MULTIVAC eine Lösung vor, die auch auf Einstiegsmaschinen realisiert werden kann. Somit wird die Herstellung von qualitativ hochwertigen Portionspackungen für Food- und Non-Food Produkte auch für kleinere Chargen wirtschaftlich realisierbar. Die Tiefziehverpackungsmaschine R 145 wurde hierfür mit einem innovativen Schneidsystem ausgestattet, das maßgeblich zu einer höheren Flexibilität sowie zu einem reduzierten Packstoffverbrauch beiträgt. Die Vereinzelung der Packungen und deren Zuführung zu nachgelagerten Prozess-Schritten erfolgt mit dem Handha-bungsmodul H 052.

Für das Verpacken von Fertiggerichten, frischem Obst, Gemüse sowie Backwaren aller Art zeigt MULTIVAC erstmalig den neuen TraysealerG 700, der in einer vollautomatisierten Linie zu sehen sein wird. Der G 700 zeichnet sich durch eine hohe Taktleistung aus und kann Trays aus unterschiedlichsten Materialien verarbeiten.

Zudem präsentiert MULTIVAC unterschiedliche Konzepte für die Herstellung von Vakuum-Skin-Verpackungen. Im Bereich der Traysealer wird der T 300 H als leistungsstarkes Einstiegsmodell zum Verpacken verschiedenster Produkte in kleinen bis mittleren Chargen vorgestellt, bei den Tiefziehverpackungsmaschinen zeigt MULTIVAC die R 105 MF, die auch kleineren Betrieben die wirtschaftliche Herstellung von qualitativ hochwertigen MultiFresh™-Verpackungen erlaubt.

Des Weiteren wird MULTIVAC anhand unterschiedlicher Lösungen dar-stellen, wie die Linienkompetenz des Unternehmens kontinuierlich ausgebaut wird. Das Portfolio umfasst mittlerweile vielfältige Lösungen für vor- und nachgelagerten Prozesse, wie z. B. die Zuführung und Beladung von Produkten oder deren Sekundärverpackung.

Im Bereich der Kammermaschinen präsentiert das Allgäuer Unternehmen sein umfassendes Produktportfolio an Kleinkammer-, Großkammer-, Doppelkammer- und Kammerbandmaschinen.

MULTIVAC Marking & Inspection wird auf den beiden Ständen über sein umfassendes Portfolio an Inspektions- und Kennzeichnungslösungen informieren. Im Mittelpunkt stehen neben dem speziell für die Etikettierung von Aufschnittverpackungen konzipierten Transportbandetikettierer T 330 unter anderem integrierbare Inspektionssysteme wie der I 410 mit hochauflösender Zeilenkamera für die optische Inspektion von oben und unten sowie die Kontrollwaage I 210, die den höchsten Anforderungen der Lebensmittelindustrie entspricht.

Darüber hinaus wird MULTIVAC auf der interpack mit weiteren Innovationen aufwarten.