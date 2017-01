"Die Metzgerei von Erhard Krautwurm in Bad Köstritz schließt dieses Mal ihre Pforten. Seit einigen Wochen schon kommen die Kunden in die Metzgerei E. Krautwurm, um sich mit Wurst in ­Gläsern einzudecken. Sie möchten vorsorgen für die Zeit nach dem 31. Januar, denn dann wird es das traditionelle Fleischerfachgeschäft in Bad Köstritz nicht mehr geben."

