Prozessübergreifende Lösungen bei Handtmann auf der interpack

Handtmann zeigt auf der interpack prozessübergreifende Lösungen vom Portionierprozess bis zur Verpackungslösung. Diese erfüllen alle Anforderungen an Produktionseffizienz, einwandfreie Hygiene und höchste Prozesssicherheit. Basis für die sichere Synchronisation mehrerer Prozessschritte ist die Steuerung in den Handtmann Maschinen. Sie steuert, kontrolliert und vernetzt komplexe Systeme. So gelingt Automation in umfassender Bandbreite: vom Portionierprozess bis zum Gruppieren, Greifen, Zuführen und Einlegen der Produkte in die Verpackung. Systeme von Handtmann stehen für absolute Prozesssicherheit in Verbindung mit Verpackungsmaschinen, wie beispielsweise Tiefziehmaschinen oder Schalensieglern.

Der Schwerpunkt liegt bei Handtmann in Düsseldorf auf vollautomatischen Lösungen mit Schnittstelle zur Verpackung: Automatisches Gruppieren und Einlegen von Würstchen in unterschiedliche Verpackungen, mehrbahniges Dosieren pastöser Massen in unterschiedlichste Behältnisse, prozesssichere Hackfleischproduktion mit Portionieren und Separieren, automatische Schneid- und Portionierlösung für serielles Portionieren direkt in Formen, Schalen oder Tiefziehmaschinen ohne Vorchargieren. Und mit der Handtmann-HCU-Sofware zur Produktionsvernetzung wird demonstriert, wie bei Handtmann Industrie 4.0 praktiziert wird.

Absolutes Highlight auf dem Handtmann Messestand ist eine Komplettlösung für das automatische Einlegen von frischere Ware in Schalen: Diese Neuheit besteht aus dem neuen Vakuumfüller VF 800 mit Füllwolf, einer AL-Schneidelinie PVLS 143, dem neuen Gruppiersystem GM 310, einem Zuführband für Schalen und einem Schalenentstapler.

Handtmann finden Sie in der Halle 5, Stand C38.



Bild: Gesamtlösungen bis zur Verpackung (Quelle: Handtmann)

Quelle und weitere Informationen: https://www.handtmann.de/fuell-und-portioniersysteme/