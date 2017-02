Höhere Lebensmittelsicherheit dank optischer Inspektionssysteme

Wolfertschwenden, 2. Februar 2017 – Neben bedarfsgerechten Transportbandetikettierern rückt MULTIVAC Marking & In-spection auf der interpack 2017 in Halle 5 an Stand E23 vor al-lem optische Inspektionssysteme in den Mittelpunkt.

Mit optischen Inspektionssystemen, die in die Verpackungslinien nahtlos in-tegrierbar sind, kann eine zuverlässige Qualitätskontrolle auch im hohen Leistungsbereich automatisiert durchgeführt werden. Denn angesichts schärferer gesetzlicher Vorgaben und höherer Haftungsrisiken stehen le-bensmittelverarbeitende Betriebe vor der Aufgabe, die Kennzeichnung ih-rer Produkte zu einem integralen Bestandteil ihres Qualitätsmanagements zu machen.

MULTIVAC zeigt daher vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf mit dem I 410 ei-ne platzsparende Inspektionslösung auf separatem Transportband, die mit jeweils einer hochauflösenden Zeilenkamera und leistungsstarker Bildver-arbeitung eine zuverlässige Qualitäts- und Kennzeichnungskontrolle von oben und von unten durchführt. Die Einsatzgebiete reichen von der Voll-ständigkeitskontrolle der Packung über die Anwesenheits- und Positions-kontrolle des Etikettes bis zur Überprüfung des Drucks - inklusive Muster- und Texterkennung, Textprüfung, Lesbarkeits- und Codekontrolle.

Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ist das I 410 im MULTIVAC Hygienic Design ausgeführt. Das auf der interpack gezeigte äußerst kom-pakte Modell lässt sich beispielsweise als Stand-Alone-Lösung im Anschluss an einen Traysealer einsetzen, wobei die Packungen entweder von einer vorgeschalteten Transporteinrichtung übernommen oder manuell zugeführt werden können. Eine motorische Auswurfeinrichtung schleust die fehlerhaf-ten Packungen aus. Dadurch ist für den Betrieb keine Druckluft erforder-lich. Durch den modularen Aufbau bietet sich Anwendern eine hohe Flexibi-lität hinsichtlich des Einsatzes unterschiedlicher optischer Inspektionslö-sungen und Auswurfoptionen.

Der I 410 wird einfach und sicher über das MULTIVAC HMI 2.0 bedient. In Linien erfolgt die Steuerung zentral über das Bedienterminal der Verpa-ckungsmaschine. Auf dem 12-Zoll-LCD-Touchscreen lassen sich alle Prozesse intuitiv steuern. MULTIVAC Easy Connect gewährleistet dabei eine effiziente Linienintegration und ermöglicht schnelle Produktwechsel durch das Abspeichern der jeweiligen Einstellparameter im Rezept.

Darüber hinaus stellt MULTIVAC mit dem BASELINE I 100 ein Röntgeninspektionssystem zur Fremdkörperdetektion in besonders platz-sparender Ausführung auf der Messe vor. Die Ausschleusung der fehlerhaf-ten Produkte erfolgt über die nachgeschaltete Kontrollwaage I 210. Diese ist mit zahlreichen Kontrollfunktionen zur Erfüllung höchster Lebensmittel-standards ausgestattet - so wird beispielsweise jedes einzelne Produkt einge-taktet und mit Hilfe der Streckensteuerung überwacht.

Foto: Multivac

Quelle und weitere Informationen unter: https://de.multivac.com/de/