Europas größter Fleischproduzent Tönnies plant offensichtlich Ausbau in Russland. So habe das Unternehmen - laut "Global Meat News" - in der Region Belgorod (Rund 500 km von Moskau) Flächen erworben, auf denen eine Schlachtvorrichtung auferstehen soll. Die Summe, die investiert wurde, beläuft sich angeblich auf rund 90 Millionen Euro.