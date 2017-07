VEMAG Maschinenbau GmbH: Erster Maschinenbauer mit EU-Lebensmittel¬zulassung

Die VEMAG Maschinenbau GmbH besitzt ab sofort die EU-Lebensmittelzulassung. Produktmuster und andere produzierte Lebensmittel dürfen nun verpackt und dem Kunden zur Verkostung bzw. Präsentation mitgegeben werden. VEMAG ist das erste deutsche Maschinenbauunternehmen, das die EU-Lebensmittelzulassung erhalten hat. Die EU-Lebensmittelzulassung unterstützt VEMAGs Bemühung nach ökologisch sinnvollem und nachhaltigem Handeln für eine bessere, sauberere Umwelt. Für und mit Kunden hergestellte Lebensmittel, wie z.B. Würstchen, Burger oder gefüllte Produkte waren bisher offiziell nicht zum Verzehr geeignet, obwohl es sich grundsätzlich um hochwertige, professionell verarbeitete Rohstoffe handelte. Die Zulassung garantiert neben der Einhaltung von Hygienevorschriften insbesondere die Fach- und Sachkunde aller Beschäftigten. Alle Prozesse im Lebensmittelbereich werden protokolliert und die Einhaltung der Regeln dokumentiert. Als oberstes Ziel gilt, dass die menschliche Gesundheit zu keinem Zeitpunkt gefährdet wird.

Für den VEMAG-Kunden ergeben sich durch die Vergabe der EU-Lebensmittelzulassung einmalige Vorteile, wie sie bei keinem anderen Maschinenbauunternehmen in Deutschland zu finden sind: Die im Kundencenter hergestellten Produkte dürfen nun den Kunden mitgegeben und von diesen zur Bemusterung an die Einkäufer im LEH weitergegeben werden, eine Verköstigung ist nun möglich. Nicht benötigte Muster können einer weiteren Verwendung zugeführt und so an die Tafel oder Sozialkaufhäuser abgegeben werden. Hier wird aktiv Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung von VEMAG gelebt.

Im Zusammenhang mit der Beantragung der EU-Lebensmittelzulassung wurde das Kundencenter vergrößert. Mit der Gebäudeerweiterung reagiert VEMAG auf die steigende Nachfrage der Kunden nach einer geeigneten Entwicklungsumgebung für neue Nahrungsmittelprodukte und Herstellverfahren. Mit den Originalrohstoffen der Kunden, alternativ stellt VEMAG Rohstoffe zur Verfügung, können Kunden gemeinsam mit den VEMAG-Technologen und Produktmanagern die Herstellung neuer Endprodukte testen, unter Qualitäts- und Kostenaspekten perfektionieren oder zur Listung im Handel Muster produzieren. Für bereits am Markt bestehende Produkte bietet VEMAG im Kundencenter Lösungen, die die Produktqualität und die Effizienz in der Produktion steigern. Darüber hinaus werden FAT`s (Factory Acceptance Tests) in den Technologieräumen durchgeführt. Hier begutachtet der Kunde seine Linie ein letztes Mal vor der Auslieferung.

Mit dem im Oktober 2005 eröffneten Kundencenter übernahm VEMAG eine Vorreiterrolle in der Branche. Mit jeweils zwei Technologie- und Schulungsräumen, einer Versuchsküche und Büros ausgestattet, war das Kundencenter ursprünglich für zwei bis drei Kunden wöchentlich gedacht. Schnell stellte sich heraus, dass VEMAG mit diesem Service immer mehr Kunden ansprach. So wurden z.B. 2015 bereits 424 Vorführungen bzw. Entwicklungstests durchgeführt und 55 Schulungen von Vertretungen gehalten, 2016 waren es 571 Vorführungen und Produktentwicklungstests sowie 55 Schulungen.

Durch die Verdopplung der Gesamtfläche auf ca. 2.000 qm verfügt das Kundencenter nun über zwei zusätzliche Technologieräume, sodass bei einer Einfachbelegung 4 Kunden täglich, maximal acht Kunden bei einer Unterteilung in Vor- und Nachmittagsgruppen bedient werden können. Zusätzlich erhielt das Gebäude ein Obergeschoss mit Büros für die Verkäufer und Fachberater sowie einen Meeting-Point für Kundengespräche in lockerer Atmosphäre. Der mit modernster Medientechnik ausgestattete Schulungsraum bietet durch Erweiterung Platz für 199 Personen und einen Blick über die Allerwiesen bis hin zum Fluss.

Mit dem Erhalt der EU-Lebensmittelzulassung und der baulichen Erweiterung festigt VEMAG Maschinenbau seinen Standort in Verden an der Aller und ist für viele Jahre zukunftssicher aufgestellt.

Werksfoto VEMAG: Kundencenter Außenaufnahme 2017



Werksfoto VEMAG: Kundencenter Schulungsraum 2017

http://www.vemag.de/