200 Kilogramm Fleisch gestohlen

Immer häufiger wird Fleisch entwendet. Offensichtlich sind die Sicherheitsmaßnahmen in einer Fleischerei zu gering - dies haben die Diebe entdeckt und nun wieder zugeschlagen.

In einer Fleischerei in Halver bei Lüdenscheid haben die Einbrecher über 200 kg rohes Fleisch aus dem Kühlraum mitgehen lassen. Ein Mitarbeiter hat am Donnerstagmorgen den Defizit im Kühlhaus feststellen müssen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Polizei vermutet, dass es sich um mehrere Täter handelt, es wird gefahndet.