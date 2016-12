"Ein Arbeitsunfall ereignete sich in der Nacht vor Heligabend in einem Fleischverarbeitenden Betrieb in Beuren. Der 33-jährige Mitarbeiter war damit beschäftigt, mit einer elektrischen Säge Schweinehälften zu zerteilen."

Bei dem Trennen der beiden Schweinehälften blieb die elektrische Säge stecken. Bei dem ruckartigen Versuch die Säge zu lösen, erwischte den Fleischer diese im Gesicht. Die Wunden wurden im Krankenhaus Heiligenstadt behandelt.

