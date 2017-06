Borna (Sachsen). Am vergangenen - langen - Wochenende haben Einbrecher eine Fleischerei heimgesucht. Am gestrigen Dienstag, wo die Mitarbeiter der Fleischerei ihren Arbeitsplatz betraten, merkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Räuber haben einen Tresor aufgebrochen und eine geringere vierstellige Summe an Bargeld entwendet.