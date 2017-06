"Im Tönnies-Fleischwerk in Weißenfels ist am Montagnachmittag ein Arbeiter tödlich verunglückt. „Der Unfall geschah im Zerlegebetrieb“, sagte Tönnies-Sprecher Markus Eicher. Was genau passiert ist, das müsse erst noch ermittelt werden. Das Gewerbeaufsichtsamt habe dies übernommen. Laut Polizei war der Mann (47) unter ein Fließband gezogen und tödlich verletzt worden."

– Quelle und weitere Informationen: http://www.mz-web.de/27783572 ©2017