Traumberuf: Metzgerin

"Altshausen. Daniela Metzler aus Altshausen hat ihren Metzgermeister mit der Note 1,0 abgeschlossen. Sie ist dafür mit einer Urkunde als Jahresbestmeister der Handwerkskammer in Schwaben geehrt worden. „Es lief in der Ausbildung schon gut, aber damit habe ich dann doch auch nicht gerechnet“, sagt die 26-Jährige. Sie freut sich aber nicht nur über die Traumnote, sondern ist vor allem mit ihrer täglichen Arbeit in der Metzgerei ihres Schwiegervaters Albert Metzler in Altshausen glücklich."

