Dieses Mal ist eine Putenmast Nähe Kiel (Schleswig-Holstein) betroffen. Zwei weitere Fälle sollen in Hamburg gemeldet worden sein. Die Geflügelwirtschaft in Schleswig Holstein ist in höchster Alarmbereitschaft. Der Errger H5N8 soll sich sogar weiterentwickelt haben. Die Vorgelgrippe wurde bisher in über 11 Bundesländern lokalisiert, dabei mussten tausende Tiere gekeult werden. Wir berichteten.