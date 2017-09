Nutztierhaltung - Tierwohl und Umweltschutz

Tiergerechte Haltung, Umweltschutz und Verbraucherakzeptanz: In diesem Spannungsfeld bewegt sich die 13. Internationale Tagung „Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung“ (BTU). Sie präsentiert neueste Forschungsergebnisse und findet vom 19. bis 20. September 2017 an der Universität Hohenheim in Stuttgart statt.



Die Tagung ist die wissenschaftliche Plattform zur Präsentation und Diskussion von Forschungsergebnissen und Entwicklungen aus den Bereichen Tiergerechte Haltungsverfahren, Precision Livestock Farming, Melktechnik, Stallklima und Emissionen, ergänzt durch die Themen Systembewertung und Verbraucherakzeptanz. Die Tagung bewertet auch marktnahe Produkte von Herstellern qualitativ und quantitativ.

Über die genauen Ziele und Inhalte informiert eine Pressekonferenz. Sie findet am Dienstag, den 19. September um 12:00 Uhr im Hörsaal B11, direkt bei den Tagungsräumen, statt. Auf dem Podium sitzen:

Prof. Dr. Eberhard Hartung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: „Die zukünftige Herausforderung wird es sein, praxistaugliche neue innovative Haltungssysteme zu entwickeln, die den Anforderungen von Tier- und Umweltschutz besser gerecht werden und sich sowohl für Umbaumaßnahmen als auch Neubauten eignen. Darüber hinaus sind bessere Indikatoren und Kriterien (weiter) zu entwickeln, damit die Haltungsbedingungen – auch im Betrieb – besser beurteilt und entsprechend kontinuierlich bedürfnisorientiert angepasst werden können.“

Prof. Dr. Nicole Kemper, Tierärztliche Hochschule Hannover: „Viele Tiere, und ganz besonders Nutztiere, befinden sich lebenslang in einer vom Menschen gestalteten Umgebung. Diese Umwelt muss für die Tiere optimal gestaltet werden, auch mit Hilfe innovativer Techniken.“

Prof. Dr. Thomas Jungbluth, Universität Hohenheim: „Tierschutz und Tierwohl haben einen besonders hohen gesellschaftlichen Stellenwert erhalten. Ein ebenso wichtiges Ziel ist der Umweltschutz. Beide entwickeln sich in verschiedene Richtungen und müssen in Einklang gebracht werden.“

Teilnahme an Tagung und Exkursion möglich

Die Teilnahme an der Fachtagung ist für Pressevertreter kostenfrei. Bitte auf der Tagungswebsite das dortige Online-Formular für die Anmeldung benutzen und im Kontaktfeld „Presse“ vermerken.

Bereits am Vortag, dem 18. September 2017, besteht die Möglichkeit an zwei kostenpflichtigen Exkursionen teilzunehmen:

13:00 bis 18:45 Uhr: Exkursion Schweinehaltung zum Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg mit Stallbesichtigung (max. 40 Teilnehmer)

13:00 bis 18:45 Uhr: Exkursion zum Haupt- und Landgestüt Marbach und zur Hohensteiner Hofkäserei (max. 40 Teilnehmer)

Eine Anmeldung ist erforderlich, der Treffpunkt ist am Tagungsort, Garbenstraße 30, 70599 Stuttgart-Hohenheim. Die Gebühr für die Exkursion ist vor Ort zu zahlen.

Die BTU-Tagung findet alle zwei Jahre statt und ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (www.ktbl.de), der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im Verein Deutscher Ingenieure (VDI-MEG) (www.vdi.de), der European Society of Agricultural Engineers (www.eurageng.eu) und der Universität Hohenheim.

https://www.uni-hohenheim.de/