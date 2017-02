Höchste DLG-Ehrungen für Prof. Stiebing

(DLG). Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat ihren bisherigen Vizepräsidenten Prof. Dr. Achim Stiebing (Lemgo) mit der Max-Eyth-Denkmünze in Gold ausgezeichnet und ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Damit würdigt die DLG dessen außerordentliche Verdienste um die DLG sowie um eine praxis- und anwendungsnahe Fleischforschung und –entwicklung. DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer überreichte im Beisein von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt Urkunde und Medaille im Rahmen der Mitgliederversammlung auf der DLG-Wintertagung am 21. Februar 2017 in Hannover. Bartmer würdigte Prof. Stiebing als Pionier und Wegbereiter der modernen Fleischwirtschaft bzw. Fleischtechnologie. „Er ist Vordenker, Impulsgeber und Wegweiser, aber vor allem auch ein herausragender Wissenschaftler mit internationalem Renommee“.

Der gelernte Fleischer und studierte Lebensmitteltechnologe Prof. Stiebing begann 1977 bei der DLG als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sachverständiger im heutigen DLG-Testzentrum Lebensmittel. Er prägte die DLG-Fach- und Testarbeit wesentlich als wissenschaftlicher Leiter der Qualitätsprüfung für Rohe Fleischerzeugnisse und Wurstkonserven sowie als Mitglied der DLG-Kommission für Fleischwirtschaft. Seit 2004 war er zudem Vorstands-Mitglied; 2006 wurde Prof. Stiebing zu einem der beiden Vizepräsidenten der DLG gewählt. Den Vorsitz des Testzentrums Lebensmittel hatte Prof. Stiebing seit 2004 inne.



Prof. Stiebing hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Dabei war ihm den Blick über den eigenen Tellerrand immer wichtig, was ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner in den DLG-Gremien machte. Sein beruflicher Werdegang führte ihn über die Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach 1991 an die Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wo er bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr als Visionär und Wegbereiter wirkte. Sein ganz besonderes Interesse galt den Rohwürsten bzw. –schinken und hier ganz besonders der Salami. Zahlreiche Publikationen etwa über Reifungsgrad oder Trocknungsfehler zeugen laut Bartmer von seinem unstillbaren Forschungsdrang. 2016 erhielt Prof. Stiebing für sein berufliches Lebenswerk die Martin-Lerche-Medaille überreicht, die nur an zehn lebende Persönlichkeiten der Fleischbranche verliehen wird.

Neben der Forschung war Prof. Stiebings ehrenamtliches Engagement für die Branche außerordentlich vielfältig: So hat er unter anderem im Beirat der ‚Fleischwirtschaft‘ des Deutschen Fachverlags und im Fachausschuss „Fleisch und Fleischerzeugnisse“ der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission mitgewirkt und er gehört seit 2006 dem Kuratorium der Stiftung Warentest an.



Besonders am Herzen lag ihm immer die Förderung des Führungsnachwuchses für die Fleischbranche im In- und Ausland. Nach den Worten des DLG-Präsidenten sind aus Prof. Stiebings Schule eine Vielzahl hervorragender Führungskräfte der Fleischwirtschaft hervorgegangen, die heute in hochrangigen Positionen tätig sind. „Die Stiebing-Schule findet sich also in der Praxis und in den Unternehmen“, hob Bartmer abschließend anerkennend hervor.



DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer (r.) überreichte im Beisein von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (l.) die höchsten Auszeichnungen der DLG an Prof. Dr. Achim Stiebing.



Dr. Diedrich Harms (Bremen) neuer Vorsitzender DLG-Testzentrum Lebensmittel

Zugleich Mitglied im Vorstand und Vizepräsident – Wahl auf DLG-Wintertagung in Hannover



(DLG). Der Gesamtausschuss der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat Dr. Diedrich Harms (Bremen) auf der Wintertagung in Hannover zum neuen Vorsitzenden des DLG-Testzentrums Lebensmittel gewählt. Damit ist er auch Mitglied im DLG-Vorstand und Vizepräsident. Er folgt auf Prof. Dr. Achim Stiebing (Lemgo), der aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtete. Der promovierte Lebensmittelchemiker Dr. Harms bringt seit 2006 seine Expertise in die Fach- und Qualitätsarbeit der DLG ein.



Nach seinem Studium der Chemie und Lebensmittelchemie an den Universitäten Marburg und Münster promovierte Dr. Harms zum Doktor der Naturwissenschaften. Von 1999 bis 2006 war er für die Qualitätskontrolle in der König Brauerei (Duisburg) verantwortlich. Dann wechselte er zur Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei (VLB) nach Berlin, wo Dr. Harms bis 2015 das Zentral-Laboratorium leitete und im Anschluss Institutsleiter des Forschungsinstituts für Spirituosen, Analysetechnologie und Sensorik wurde. Seit 2016 hat er bei der Intertek Food Service GmbH die Leitung der Analytik und des Expert-Services inne. Dr. Harms ist Mitherausgeber zahlreicher Fachartikel sowie Referent auf nationalen und internationalen Tagungen. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke sowie für Erfrischungsgetränke. Seit 2012 gehört Dr. Harms dem Beitrat des DLG-Testzentrums Lebensmittel an, dessen stellvertretender Vorsitzender er bislang war.

Der Geschäftsführer des DLG-Testzentrums Lebensmittel, Rudolf Hepp, zeigte sich über die Wahl Dr. Harms zum neuen Vorsitzenden sehr zufrieden. „Durch den engen Bezug zur Praxis, seine umfangreichen Erfahrungen als Wissenschaftler sowie sein Gespür für strategische Weichenstellungen wird Dr. Harms mit dazu beitragen, die Fach- und Testarbeit der DLG weiterzuentwickeln und zu stärken.“



Der neue Vorsitzende des DLG-Testzentrums Lebensmittel, Dr. Diedrich Harms.

