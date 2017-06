Führungswechsel bei TVI

Harald Suchanka tritt in Geschäftsleitung von TVI ein. Wolfertschwenden / Irschenberg, 12. Juni 2017 – Zum 1. Juni ist Harald Suchanka (42) als Vertreter des Mehrheitseigentümers in die Geschäftsführung der TVI Entwicklung und Produktion GmbH mit Sitz in Irschenberg eingestiegen. Gemeinsam mit Thomas Völkl, geschäftsführender Gesellschafter, und Boris Bachmeier, Geschäftsführer, wird er sich auf die Weiterentwicklung des Unternehmens fokussieren. Nach erfolgreicher Übergabe des Geschäftsbetriebs der TVI an MULTIVAC hat sich Michel Anton als geschäftsführender Gesellschafter entschieden, sich aus dem Geschäft der TVI zurückzuziehen und damit auch seine Gesellschaftsanteile vollständig an MULTIVAC zu veräußern.

„Wir bedauern diesen Schritt und sind ihm gleichzeitig dankbar, dass er uns in den letzten Monaten dabei unterstützt hat, die Einbindung der TVI in die MULTIVAC Gruppe reibungslos umzusetzen. Herr Anton hat die Geschäftsführung im Mai 2017 niedergelegt“, sagt Christian Traumann, geschäftsführender Direktor und Group CFO bei MULTIVAC.

Als Nachfolger konnte Harald Suchanka gewonnen werden. Er ist seit 2005 für MULTIVAC tätig, u.a. als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in Österreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien, sowie als Vice President Sales & Operations für Südamerika und später als Vice President Sales & Operations für Afrika, Naher und Mittlerer Osten, Asien sowie Ozeanien. Daneben hat er mit viel Erfolg das Partnergeschäft von MULTIVAC betreut. „Herr Suchanka bringt damit alle Voraussetzungen mit, um die Nachfolge von Herrn Anton anzutreten und das Geschäft von TVI erfolgreich weiterzuentwickeln“, ergänzt Hans-Joachim Boekstegers, geschäftsführender Direktor und Group CEO bei MULTIVAC. „Wir möchten Herrn Anton sehr für die geleistete Arbeit danken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns sehr, dass Herr Anton uns auch über sein Ausscheiden hinaus freundschaftlich verbunden bleibt.“

TVI ist Marktführer für Fleischportionier-Maschinen und komplette Portioniermaschinen. Das Portfolio umfasst Lösungen für das Temperieren, Pressen, Portionieren, Automatisieren, Wickeln von Grillfackeln sowie für die Herstellung von Schaschlik-Spießen. Zum 1. Januar 2017 hatte MULTIVAC in einem ersten Schritt 49,9 % an der TVI Entwicklung und Produktion GmbH übernommen und besitzt jetzt Mehrheitsanteile. Damit hat der Verpackungsspezialist einen strategisch wichtigen Schritt gemacht, um zukünftig komplette Produktionslinien aus einer Hand anbieten zu können.

Um der weiteren Expansion Rechnung zu tragen, investieren TVI und MULTIVAC gemeinsam in ein neues Produktions- und Bürogebäude mit Vorführ- und Kundenzentrum. Dieses soll 2018 am neuen Standort Bruckmühl eröffnet werden.



Bild: Harald Suchanka

www.multivac.com