Wachsender Veggie-Markt

Berlin, 11. April 2017. Das Angebot von Veggie-Produkten wird immer vielfältiger. Laut dem Marktforschungsinstitut Nielsen wuchs allein das Sortiment von vegetarischen Wurstalternativen im letzten Jahr in Discountern um 40 Prozent und in Supermärkten um bis zu 17 Prozent. Im Jahr 2016 setzte der Lebensmitteleinzelhandel 160 Millionen Euro in diesem Bereich um.

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch, vegan oder greifen bewusst häufiger zu rein pflanzlichen Produkten. Nach einer Untersuchung von TNS essen schon 56 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen bewusst seltener Fleisch. Die VEBU-Testcommunity bietet Verbrauchern die Möglichkeit, Veggie-Produkte auszuprobieren und ihr persönliches Feedback an die Hersteller zu übermitteln. Neben pflanzlichen Lebensmitteln bewerten die Tester Kosmetik, Textilien und Küchenzubehör. "Die Hersteller haben den Trend zu mehr pflanzlichen Produkten erkannt und entwickeln ihr Angebot stetig weiter. Mit der VEBU-Testcommunity nehmen Verbraucher Einfluss auf die Produkte von morgen. Besonders alle, die bewusst weniger tierische Produkte essen und ihren Konsum immer weiter reduzieren, sind aufgerufen mitzumachen", sagt Matthias Rohra, Leitung VEBU-Business.

Quelle: https://vebu.de