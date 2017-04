"Im nächsten Jahr wird es in der Stadt Bremen keinen Schlachthof mehr geben. Der einzige noch bestehende Betrieb in Aumund soll im Sommer 2018 eingestellt werden. In der Biostadt Bremen gibt es demnach dann kein eigenes Bio-Fleisch mehr. Denn der Betrieb in Bremen-Nord war genau dafür zertifiziert. Fleischereien und Landwirte müssen auf Bremerhaven und Niedersachsen ausweichen."

Quelle und weitere Informationen