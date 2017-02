Grillsaison 2017: Neue Marinaden und Gewürze

Grillen ist weiter auf dem Vormarsch, und das nicht nur im Sommer. Der Genuss von leckerem Grillgut aller Art spielt mehr und mehr auch in der täglichen Ernährung eine Rolle. Alles Mögliche wird gegrillt: von Rind- und Schweinefleisch über Geflügel und Fisch bis hin zu Vegetarischem. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach neuen Marinaden und Grillgewürzen. Denn neben dem Trend zum Rustikalen und Bewährten sind experimentierfreudige Hobby-Köche und –Grillmeister stets auf der Suche nach interessanten Geschmacksrichtungen und Anwendungen. Bei all dem sind die Verbraucher aber auch beim Grillen gesundheitsbewusster geworden: weniger Salz (und damit weniger Natrium) soll es sein, aber nicht weniger Geschmack.

Diesem Trend nach abwechslungsreichem, gesundem Grillen hat Van Hees Rechnung getragen. Neben seinem Standard Sortiment aus Marinaden, klassischen Grillgewürzen wie Knusperwürzer oGAF und Gewürzmischungen für Bratwurst wie VAN HEES® Bratwurst würzig oGAF bietet der Gewürzspezialist aus Walluf jetzt die perfekte Kundenidee für die Grillsaison 2017: den Geschmack Südamerikas. Die neuen Würzkreationen sind glutamat- und allergenfrei und natriumreduziert durch die Verwendung von Atacama Salz. Dieses Meersalz aus der chilenischen Atacama-Wüste enthält rund 35 % weniger Natrium als herkömmliches Salz.

Ob VANTASIA® Atacama Ipanema oGAF, VANTASIA® Atacama Mate oGAF, VANTASIA® Atacama Rodizio oGAF oder VANTASIA® Atacama Kaffee-Jalapeno oGAF – die neuen Gewürzmischungen bringen Optik und außergewöhnlichen Geschmack für neue Grillprodukte. Mild aromatische Mate-Teeblätter setzen dabei ebenso neue und originelle Geschmacksakzente wie Kaffeeschrot, echte Krauseminzblätter oder Jalapenos. In der neuen Grillbroschüre „Von Patagonien bis Panama“ bietet Van Hees umfangreiche Rezepturen mit erstellten Produktpässen wie z.B. Grillrolle Kaffee-Jalapeno aus magerem Schweinebauch und VANTASIA® Schlemmer-Öl Kaffee-Jalapeno. Außerdem lassen sich mit den neuen Würzungen hervorragende Bratwurst Spezialitäten herstellen – auch in der Mini-Variante, die ebenso wie Grillspezialitäten auf Spießen (Beef-Sticks) und Hackfleischspieße gerade auch jüngere Kunden anspricht.

Van Hees setzt seit 70 Jahren Maßstäbe in der Entwicklung und Produktion von Gewürzen und Gewürzmischungen, Convenience-Produkten und Aromen für die Fleischbranche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Walluf liefert seine Produkte mittlerweile in 80 Länder.

Quelle und weitere Informationen: http://www.van-hees.com/