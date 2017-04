Mehr als normale Messer: Premiumcut

Kurz nachdem Starkoch Ralf Jakumeit an einem Märzmorgen das GIESSER Werk betrat, wurde die PremiumCut-Serie aus der Taufe gehoben. Es passte aber auch wirklich alles zusammen: Das Team von GIESSER und der „Rocking Chef“ teilen die gleiche Leidenschaft für edles Schneidwerkzeug für die Küche und legen dabei genauso viel Wert auf markantes Design wie auf Funktionalität.

Also griff sich der Meister kurzerhand ein weißes Blatt Papier, um seine ideale Barbecue-Machete mit kühnem Strich festzuhalten. In seinen Ansprüchen gab sich Ralf Jakumeit ganz bescheiden: Nur das Beste und sonst nichts durfte es für ihn sein. Bei GIESSER verstand man sofort, was der Ausnahmekoch im Sinn hatte und versprach ihm, schnell erste Muster zu liefern.

Eines war schnell klar: Die Arbeit an dem Produkt, das heute als Barbecue No. 1 mit Griff Rocking Chefs verkauft wird, weckte selbst in den erfahrensten Mitarbeitern Emotionen. Das Ergebnis war mehr als ein Messer und rockte dann selbst Ralf Jakumeit: Der Name seines Unternehmens durfte die Kollektion zieren, die um ein Filetier- und ein Ausbeinmesser erweitert wurde. Der von ihm ausgewählte Griff Rocking Chefs besteht aus hochwertigem Micarta. Drei weitere Griffvarianten gingen in Serie: Wertvolle Meisterstücke, die unter dem Namen PremiumCut erhältlich sind und sich durch starkes Design, unglaubliche Schärfe und perfekte Verarbeitung auszeichnen. Langanhaltende Freude am Schneiden garantieren hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl auf satte 57 Härtegrade gehärtet, feine Politur und der letzte Scharfschliff von Meisterhand.

LÄSST MÄNNERHERZEN HÖHER SCHLAGEN:

