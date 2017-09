Reinert: Zwei NEUE Sorten der Schinken Nuggetz

Versmold, August 2017 – Rohschinkenwürfel haben sich als Zutat und feste Größe für die herzhafte Küche mit hohem Convenience-Faktor im Kühlregal etabliert. Wurst und Schinkenwürfel verzeichnen in den letzten Jahren ein hohes Wachstum und machen ein Drittel des Rohschinken- Marktes aus, der das zweitgrößte Segment in SB-Bereich darstellt. Als Marktführer (Quelle: Quelle: IRI, Rohschinken & Schinkenwürfel/-streifen, 2013 - 2016) bringt Reinert starke Impulse für den Handel und spricht dabei neue Zielgruppen an. Ab Oktober 2017 launcht die westfälische Privat-Fleischerei gleich zwei neue Sorten der beliebten Reinert Schinken Nuggetz: Mit den neuen Chili Schinken Nuggetz und Zwiebel Schinken Nuggetz entwickelt Reinert die Range gezielt weiter und bietet Verbrauchern kulinarische Abwechslung und Inspiration für die Alltagsküche. Die Einführung der Neuprodukte geht einher mit einem umfassenden Design-Relaunch der gesamten Range, der den Reinert Schinken Nuggetz einen moderneren Look verleiht. Eine Gratis-Probieren- Aktion der neuen Sorten zum Launch sorgt zudem für eine aktive Abverkaufsunterstützung. Ergänzend startet ab November eine reichweitenstarke Influencer-Kampagne, die im Rahmen einer interaktiven Rezeptwahl die vielfältigen Verwendungsanlässe der neuen Sorten in den Fokus stellt.

Schinkenwürfel haben einen hohen Convenience-Faktor und werden als herzhafte Zutat zum Verfeinern von warmen und kalten Speisen stark nachgefragt. Die Auswahl im Regal ist allerdings begrenzt und das Segment bietet viel Potential. „Bei der Weiterentwicklung unserer beliebten Reinert Schinken Nuggetz haben wir uns an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert, die wir mit Hilfe von intensiver Marktforschung herausgearbeitet haben. Mit den neuen Sorten Chili Schinken Nuggetz und Zwiebel Schinken Nuggetz bedienen wir den Wunsch nach Convenience, Abwechslung und Vielfalt und setzen damit attraktive Impulse im SB-Kühlregal“, so Claudia Herbers, Senior Brand Managerin bei Reinert.

Vielfältige Genussmöglichkeiten mit den zwei neuen Sorten

Reinert Chili Schinken Nuggetz bestehen aus den beliebten Schinken Nuggetz extra mager, die mit Chili und Paprika zu einer würzigen Neukreation wurden. Durch die leichte Schärfe schmeckt diese Sorte besonders gut in Suppen, Aufstrichen oder als Salat-Topping. Bei den Reinert Zwiebel Schinken Nuggetz sind die puren Schinken Nuggetz extra mager ebenfalls die Basiszutaten. Sie werden verfeinert mit gerösteten Zwiebeln und bestem Sonnenblumenöl. Diese Variante ist mit ihrer herzhaften Note eine tolle Ergänzung zu Bratkartoffeln, Flammkuchen oder Partybrötchen – so spart man das Zwiebeln schneiden, ohne auf den leckeren Geschmack zu verzichten.

Modernes Design und Packaging

Sowohl die beiden neuen Sorten als auch die bewährten Varianten herzhaft und extra mager erhalten ab Oktober ein neues Design. Ein starkes Markendach und große, einfach lesbare Bezeichnungen erhöhen die Sichtbarkeit im Regal. Durch ansprechend inszenierte Serviervorschläge der Nuggetz-Sorten erhält das Produkt einen hohen Food Appeal. Die neuen Sorten sind mit Rezeptvorschlägen auf der Verpackung versehen, welche auf diese Weise für kulinarische Inspiration sorgen. Die Sorten Schinken Nuggetz herzhaft und extra mager sind weiterhin in einer praktischen 3-Kammer-Verpackung erhältlich (je Kammer 50 g). Die neuen Sorten Chili Schinken Nuggetz und Zwiebel Schinken Nuggetz gibt es im 2-Kammer Tray (je Kammer 60 g). Eine Kammer beinhaltet die perfekte Menge für zwei Portionen und ist ideal für kleine Haushalte.

Kostenlose Probier-Aktion

Um Awareness für die beiden Neuprodukte zu generieren und den Erstkontakt zu steigern, wird die Einführung durch eine Cash-back-Aktion auf den ersten 300.000 Packungen begleitet. Die neuen Reinert Schinken Nuggetz Packungen sind jeweils mit einem auffälligen Onpack-Sticker beklebt, der den Probier- Impuls erhöht. Die Mechanik dahinter ist einfach: Aktionsprodukt kaufen, Kassenbon auf www.reinert-nuggetz.de hochladen, registrieren und Geld zurückerhalten.

Influencer-Kampagne mit Online-Gewinnspiel

Die junge, food-affine Zielgruppe wird gezielt über eine flankierende Influencer- Kampagne angesprochen. Dabei kreieren Food-Blogger im Rahmen der "Reinert Rezeptwahl – Deine Stimme für das beste Nuggetz Rezept" ihr persönliches Lieblingsrezept aus den neuen Schinken-Nuggetz-Sorten. Die Rezepte werden auf der Aktions-Microsite in Form einer Galerie hochgeladen. Dort können die User ab dem 1. November vier Wochen für das beste Schinken Nuggetz Rezept abstimmen und mit etwas Glück eine Reise nach Rom oder einen von weiteren attraktiven Preisen gewinnen. Der Aufruf zur Aktion erfolgt über die teilnehmenden Blogger sowie die Social-Media-Kanäle von Reinert

Über Reinert

Die westfälische Privat-Fleischerei Reinert wurde 1931 von den Brüdern Hermann und Ewald Reinert in Loxten/Versmold gegründet. Seitdem hat sich Reinert als einer der Top-Player in der deutschen Fleisch- und Wurstwarenbranche etabliert. Über 1.200 festangestellte Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland, Rumänien und Frankreich erwirtschaften über 325 Millionen Euro Jahresumsatz. Mit der „Bärchen-Wurst“ hat das Unternehmen 1998 erfolgreich das Segment der Kinderwurstprodukte erfunden und ist heute Marktführer in Verbrauchermärkten in Deutschland.

