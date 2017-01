Altes Fleisch neu etikettiert

"Ein Fall mutmasslichen Betrugs im Fleischverkauf beschäftigt derzeit die Aargauer Justizbehörden. Gegen fünf Mitarbeiter einer Handelskette läuft ein Strafverfahren. Sie sollen unter anderem abgelaufene Fleischprodukte neu etikettiert haben. Auch soll konventionelles Fleisch als Bio-Fleisch angeboten worden sein, wie Markus Gisin, der Chef der Aargauer Kriminalpolizei, am Montag an der Jahresmedienkonferenz der Kantonspolizei in Aarau vor Journalisten mitteilte."

