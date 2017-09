Zukunftstage Lebensmittel am 19. und 20. Oktober 2017 in Kulmbach

Niemand weiß genau, wie die Welt 2030 aussehen wird – aber wer sich vorher über verschiedene Szenarien Gedanken gemacht hat, kann sich auf unterschiedliche Entwicklungen einstellen. Das ist der Leitgedanke der Zukunftstage 2017 in Kulmbach. Neue Wege denken – Zukunft gestalten. Entscheiden Sie, wie Sie der Zukunft begegnen wollen. Und vielleicht auch, welcher Zukunft Sie begegnen werden.

Zukunftsszenarien interpretieren und nutzen

Wie sieht unsere Ernährung und damit die Ernährungswirtschaft von morgen aus? Regionale Produkte, Direktvermarktung, Selbstversorgung und Urban Gardening? Oder geht die Entwicklung noch stärker Richtung Globalisierung von Produktion und Warenströmen? Setzen künstliche Lebensmittel wie In-vitro-Fleisch sich durch? Oder legen die Konsumenten von morgen mehr Wert auf traditionelle Lebensmittel und auf „erleben statt verbrauchen“?

An den beiden Veranstaltungstagen geben die Referentinnen und Referenten einen Überblick über den Ist-Zustand der Ernährungswirtschaft in Bayern, stellen verschiedene, eigens für die Zukunftstage entwickelte Zukunftsszenarien vor und erarbeiten Handlungsspielräume für Unternehmen der Ernährungswirtschaft. Die entwickelten Zukunftsszenarien sind dabei ein wirkungsvolles Werkzeug, um das Risiko- und Erfolgsmanagement in Unternehmen zu verbessern.

