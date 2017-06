Zentralverband Naturdarm feiert 70. Jubiläum

Hamburg, im Juni 2017 – 70 Jahre erfolgreich im internationalen Markt: Der Zentralverband Naturdarm feiert in diesem Jahr runden Geburtstag und blickt dabei optimistisch in die Zukunft. „Natürlich sind wir stolz auf die erfolgreich gemeisterten Herausforderungen und die Innovationen, die die Branche in den vergangenen Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat“, betonte Vorstandsvorsitzende Heike Molkenthin im Rahmen der stimmungsvollen Jubiläumsfeier mit rund 70 geladenen Gästen im Hamburger Atlantic Hotel. „Vor allem aber sind wir mit unserem neuen Vorstand für die kommenden Jahre gut aufgestellt.“Für frischen Wind sorgen ab sofort Michael Hackner und Arnd Gelhard, die als Vorstandsmitglieder in die Fußstapfen ihrer Väter treten. Niko Anastasyadis Jr. wird künftig den Aufsichtsrat verstärken. Die neue Führungsriege besteht damit aus einem dynamischen Mix aus jungen und erfahrenen Mitgliedern, die den Innovationsgeist der Branche lebendig halten.Für das Jubiläumsjahr plant der „Zentralverband Naturdarm e.V.“ spannende Projekte. Ein Beispiel ist das Event „Craft Beer meets Craft Wurst“, das am 15. Juni in Hamburg stattfindet. Dort werden Food-Begeisterte aus der Craft-Szene zusammengebracht, das Thema Nachhaltigkeit gefördert und der Trend zum Wurst-Selbermachen unterstützt.



Verbandsvorsitzende Heike Molkenthin bedankt sich bei ihren langjährigen Vorständen für die sehr gute Zusammenarbeit im Zentralverband Naturdarm e.V.

Quelle: www.naturdarm.de