Rekord-Leberkäse, Jubiläums-Wurst oder traditionelle Qualitätsprüfung - Rudolf-Kunze-PR-Preis zeichnet Innungsarbeit aus

Frankfurt am Main, 05. Juli 2017. Mit dem bekannten Rudolf-Kunze-PR-Preis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Fleischerhandwerks werden Fleischerinnungen ausgezeichnet, die durch besonders wirksame und aufmerksamkeitsstarke Öffentlichkeitsarbeit aufgefallen sind. Wichtige Bewertungsgrößen sind dabei die Kommunikationsmaßnahmen der Akteure in den Innungen sowie die Berichterstattung in den regionalen Medien. Diese wiegen zum Beispiel schwerer als die schiere Größe der Aktion.

Denn der Rudolf-Kunze-Preis soll vor allem eines: Kollegen in anderen Innungen zur Nachahmung anregen. Originelle Ideen sind hier ebenso wie traditionelle Konzepte geeignet, vor allem, wenn sie sich gut auf die Verhältnisse der Innung vor Ort anpassen und auch mit schmalem Budget umsetzen lassen.

Dies gilt zum Beispiel für die Preisträger des Rudolf-Kunze-PR-Preises 2016, die Fleischerinnungen Ahrweiler, Nordhessen und Ulm-Alb-Donau. So überzeugte beispielsweise die Innung Ahrweiler, die das 200. Kreisjubiläum mit einer eigenen Wurstkreation und zahlreichen Aktionen begleitete. Die Innung Ulm-Alb-Donau lieferte hingegen mit einem Leberkäse, der so lang war wie der Ulmer Münster hoch ist, eine preiswürdige Einzelaktion, die im Rahmen des Rudolf-Kunze-Preises ebenso prämiert wird wie eine vorbildliche f-Marken-Präsentation oder ein umfassendes Gesamtkonzept. Für Letzteres wurden 2016 gleich fünf Innungen ausgezeichnet, die zusammen die 1. Nordhessische Blut- und Leberwurstmeisterschaft auf die Beine gestellt hatten.

Im Rahmen des Rudolf-Kunze-PR-Preises lobt die allgemeine fleischer-zeitung zudem einen „Aktionspreis für Fleischer-Fachgeschäfte“ aus, der an Einzelbetriebe mit außergewöhnlichen Werbeideen vergeben wird. 2016 zum Beispiel beeindruckte Michael Moser aus Landsberg am Lech die Jury mit einer besonderen Aktion zur Fußball-EM. In dem fantasievoll gestalteten Heft traten die Mitarbeiter als Spieler auf, alle vorgestellt mit einigen persönlichen Worten und bildlich im Vereinstrikot. In der aufgestellten Mannschaft zählten die Kollegen aus dem Verkauf beispielsweise zum „Sturm“, die Produktionsmitarbeiter zum „Mittelfeld“. Die „Ausstatter“ der Mannschaft waren die Landwirte.

Rudolf-Kunze-PR-Preis ist mit 3.000 Euro, der afz-Aktionspreis mit 500 Euro dotiert. Fleischerinnungen und Fachgeschäfte, die am Rudolf-Kunze-PR-Preis beziehungsweise am afz-Aktionspreis teilnehmen möchten, haben noch bis zum 15. Juli Zeit, ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Die aktuellen Teilnahmerichtlinien können bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Fleischerhandwerks, Kennedyallee 53, 60596 Frankfurt angefordert werden. Ansprechpartnerin beim DFV ist Jasmin Lippmann, Tel.: 069/6 33 02-142.