Hepatitis-E-Fälle in Deutschland um 50 Prozent gestiegen

"Schweinefleisch kann Hepatitis-E-Viren enthalten. Besonders betroffen ist rohes Fleisch, beispielsweise in Form von Schweinemett. In Deutschland sind die registrierten Hepatitis-E-Fälle in den letzten Jahren stark gestiegen. Ein Experte erklärt den Grund."

"Hepatitis-E-Viren greifen die Leber an und verursachen Fieber, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. In Deutschland sind die registrierten Hepatitis-E-Fälle in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zuletzt erfasste das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, für 2016 mehr als 1760 Fälle. Im Jahr zuvor waren es nur 1265. Das entspricht einem Anstieg von knapp 50 Prozent."

