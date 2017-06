30 Jahre Renner Schlachthaustechnik GmbH

Das am 22.6.1987 gegründete Unternehmen Renner Schlachthaustechnik GmbH aus Abtsgmünd, konnte in diesen Tagen seinen Gründungstag feiern. Seit nun 30 Jahren, liefert das Unternehmen in mehr als 50 Länder der Welt, Schlachtanlagen, Maschinen, Geräte und Komponenten für das Schlachten von Schwein, Rind, Kalb, Schaf und Ziege.

Rund 2000 Kunden auf dem gesamten Globus, sprechen für eine partnerschaftliche und langfristige Kundenverbindung.

Wir freuen uns auf die nächsten Jahrzehnte mit neuen und vielfältigen Herausforderungen.

http://www.renner-sht.de/