alt und neu - 25 Jahre Partnerschaft

Kalbfleisch-Großhandel Lohmann, Essen - seit über 25 Jahren Kiesling-Kunde. Ein sichtbares Beispiel für langjährige Partnerschaft gab es in diesen Tagen bei Kiesling Kühlfahrzeuge in Dornstadt.Fertiggestellt und ausgeliefert wurde ein neuer Mercedes-Benz Sprinter mit Kühlaufbau für die Firma Kalbfleischgroßhandel Wolfgang Lohmann GmbH in Essen.

Die Beschriftung des Aufbaus war dabei den Kiesling-Mitarbeitern nicht unbekannt, steht doch seit 5 Jahren ein restaurierter Oldtimer LKW, Baujahr 1991, auf ihrem Werksgelände, der bis auf eine kleine farbliche Veränderung mit der gleichen Beschriftung wie das Neufahrzeug versehen ist.Der gut erhaltene Mercedes-Benz 814 wurde bis zum Jahr 2011 von Lohmann noch aktiv genutzt und ging dann als „Oldtimer“ an Kiesling zurück. Dort wird er bei besonderen Ereignissen, z.B. auf Festen als Kühllager eingesetzt und bestaunt, denn das Fahrzeug ist trotz des hohen Alters erstaunlich gut erhalten.

Auch Norbert Pletzer, Verkaufsberater bei Kiesling, erinnert sich: „Dieses Fahrzeug habe ich 1991 Herrn Lohmann verkauft. Die Firma Lohmann hat seitdem viele weitere Fahrzeuge von uns erhalten und den Fuhrpark laufend erneuert und vergrößert.“ Die Unternehmen Lohmann und Kiesling blicken beide auf eine über 40–jährige Geschichte zurück. Die über 25-jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit wird mit dem aktuell ausgelieferten Sprinter fortgesetzt.

Vieles hat sich mit den Jahren verändert und weiterentwickelt, für beide Unternehmen stehen allerdings dabei konstante Werte im Mittelpunkt: „Wenn der Kunde zufrieden ist, bin ich es auch“, stellt Norbert Pletzer klar.Diese Devise steht für den Servicegedanken bei Kiesling und ist die Basis für viele langjährige Partnerschaften.

Über Kiesling Fahrzeugbau:

Die Kiesling Fahrzeugbau GmbH wurde 1973 gegründet und hat 2013 ihr 40 jähriges Jubiläum gefeiert.Das Unternehmen mit Sitz in Dornstadt-Tomerdingen bei Ulm ist auf die Herstellung von Kühlaufbauten spezialisiert und entwickelt dabei Lösungen für die Kühlverteilung.In den modernen Produktionsanlagen werden mit rund 100 Mitarbeitern jährlich über 1200 Kühlfahrzeuge gefertigt. Mit hoher Qualität, innovativen Lösungen wie z.B. der Cool Slide®-Trennwand und gutem Service konnte sich das Unternehmen zu einem der Marktführer in Deutschland entwickeln. Bereits drei Mal wurde Kiesling mit dem renommierten Branchenpreis “Trailer Innovation” ausgezeichnet, zuletzt 2017 für das Home Delivery System HD Flitzer.Die Kiesling GmbH ist zertifizierter Van Solution Partner der Daimler AG, Premium Partner von VW, sowie Partner aller namhaften Fahrgestellhersteller.

Mehr Informationen unter www.kiesling.de