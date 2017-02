Dieser Fall ist glimpflich ausgegangen. An der niederländischen Grenze (Nähe Borken) ist am Samstag morgen ein LKW mit rund 500 Schweinehälften umgekippt. Der Fahrer bleib unverletzt, die Schweinehälften mussten umgeladen werden. Es wurden rund 6 Stunden benötigt, um das Fleisch umzuladen, so lange war die Straße voll gesperrt.

