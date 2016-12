Schweiz: Verein Kälbergesundheitsdienst gegründet

Es besteht grosses Potential, die Gesundheit der Aufzucht- und Mastkälber in

der Schweiz zu verbessern. Am 16. Dezember 2016 wurde in Zürich der Verein

Kälbergesundheitsdienst (KGD) gegründet. Der KGD soll die Bauern und

Tierärzte unterstützen, damit die Kälber auf den Geburts- und

Mastbetrieben gesund bleiben, weniger Antibiotika brauchen und bessere

Leistungen bringen. Andreas Widmer, Landwirt aus Eschenbach LU, ist zum

Präsidenten gewählt worden.

Auf Initiative der beiden Produzentenorganisationen Schweizer

Kälbermäster-Verband und Swiss Beef CH wurde nach intensiven Vorarbeiten

mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe aus Vertretern der Viehzucht, der

Milchproduzenten, Tierärzten, Fütterungs- und Stallbaufachleuten, dem

Viehhandel und Behörden der Verein Kälbergesundheitsdient gegründet. Das

Ziel ist eine intensive Betreuung der Geburts- und der Mastbetriebe und die

Umsetzung von Präventionskonzepten („Vorbeugen statt Heilen“), so dass

die Kälber ab Geburt einen optimalen Start erhalten, gesünder sind und

dadurch bessere Leistungen in der Mast, aber auch in der Aufzucht, erbringen.

Der Verein KGD wird Leistungsaufträge an den bestehenden

Rindergesundheitsdienst (RGD) erteilen. Tierarzt Dr. Martin Kaske wurde zum

Geschäftsführer des KGD bestimmt.

Quelle: lid.ch