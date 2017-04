Frankfurt am Main, 30. März 2017. Mit dem Kundenmagazin „Grillen Spezial 2017“ und den zugehörigen Werbemitteln steht den deutschen Fleischereien auch in diesem Jahr wieder eine komplette Werbeaktion für die Grillsaison zur Verfügung. Ziel der Aktion ist es, den Fleischermeister als Grillspezialisten zu positionieren, beim Verbraucher den Bedarf nach den Grillprodukten der Fleischer-Fachgeschäfte zu wecken und letztendlich auch die Markenbindung zur f-Marke zu fördern...

Das neu gestaltete 24-seitige Kundenmagazin „Grillen Spezial 2017“ ist das Kernelement der Aktion. Die Fleischer verteilen es als besondere Serviceleistung an ihre Kunden. Die Zeitschrift bietet den Kunden des Fleischer-Fachgeschäfts jede Menge Grillwissen und vermittelt zudem die hohe Kompetenz des Fleischerhandwerks hinsichtlich Grillen und BBQ. Neben diversen Grillrezepten für Rind-, Schweine-, Lammfleisch, Hack, oder Geflügel erhalten die Leser Grilltipps und -tricks sowie Produktinformationen des Fleischermeisters. QR-Codes im Heft verlinken auf zusätzliche Rezeptvorschläge und Infos im Internet unter www.meine-grillparty.de.



Weiterer Aktionsbestandteil ist ein Werbemittelpaket das alle Besteller kostenlos erhalten. Zusätzlich stehen den teilnehmenden Fleischereien diverse Werbevorlagen wie beispielsweise Internetbanner, Handzettel und digitale Plakate für Theken-TV-Systeme zum freien Download zur Verfügung. Sowohl Werbemittel und Werbevorlagen sind grafisch wie auch inhaltlich auf das Kundenmagazin „Grillen Spezial 2017“ abgestimmt.



Die Zeitschriften können mit Logos und Firmenadressen auf der Vorderseite und bei Bedarf mit eigenen Texten oder Angeboten auf der Rückseite individualisiert werden. Bei hohen Abnahmemengen können zudem Innenseiten mit eigenen Inhalten versehen werden. Filialisten und Innungen können das Kundenmagazin leichter in laufende Vermarktungskampagnen einbinden. Interessenten sollten sich wegen entsprechender Konditionen und Individualisierungsmöglichkeiten frühzeitig an die B&L MedienGesellschaft wenden.

Quelle: DFV