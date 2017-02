Grill-Neuheiten von WIESENHOF: Bruzzzler Grill-Gaudi mit Wies´n Kräutern / Bruzzzler Burger / Schenkel Duo „Hot

Wurst oder Burger – das ist die Frage! Atzes Antwort ist ganz klar: „Beides!“ Zur Grillsaison 2017 bietet WIESENHOF unter der beliebten Grillmarke Bruzzzler neben seiner bekannten und jährlich wechselnden Limited Edition – dieses Jahr: Bruzzzler Grill-Gaudi mit Wies´n Kräutern – eine weitere echte Innovation im Geflügel-Bereich an: Den Bruzzzler Burger. Wie in den vergangenen Jahren wird Comedian und Ruhrpott-Charmeur Atze Schröder das neue Bruzzzler-Sortiment unterstützen.

Darüber hinaus bringt WIESENHOF mit seinen drei neuen typisch US-amerikanischen Grillspezialitäten feine kulinarische Highlights aus dem Ursprungsland des BBQs auf die deutschen Grills. So sind die drei Hähnchenvarianten Schenkel Duo „Hot Houston“, Minutenschnitzel „Spicy Carolina“ und Oberkeulen-Steaks „Sweet Alabama“ mit exklusiven Gewürz- und Marinadenmischungen veredelt. Mit der attraktiven US- und BBQ-Optik sind die drei Neuheiten außerdem auch in der Truhe ein echter Hingucker. Aber nicht nur die WIESENHOF Neuheiten fallen durch das aufmerksamkeitsstarke Design auf: Das komplette WIESENHOF Grill-Geflügel Sortiment erscheint im neuen Packungs-Desgin „Deutsches Grill-Geflügel von regionalen Höfen“, denn neben leckeren kulinarischen Geschmacksrichtungen bleibt die deutsche Herkunft des Fleisches dem Verbraucher ein wichtiges Anliegen. Dieses stellt WIESENHOF mit dem neuen Verpackungslayout klar heraus. Das neue Grillsortiment wird von Mitte März bis Ende August 2017 im LEH erhältlich sein.

Quelle: WIESENHOF