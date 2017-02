Neues Gruppier-System für Frischwurst als Highlight bei Handtmann auf der interpack

Handtmann zeigt auf der interpack prozessübergreifende Lösungen vom Portionierprozess bis zur Verpackungslösung. Highlight ist ein neues Gruppier-System mit Gruppieren, Zuführen und Einlegen von Frischwurst direkt in Schalen. Gruppier-Systeme von Handtmann sind eine effektive Gesamtlösung zum automatischen Einlegen von ConPro-Würsten oder von Frischwürsten in Natur- oder Collagendarm in Schalen oder Tiefziehmaschinen. Diese Automatisierungslösungen bringen einen deutlichen Rationalisierungseffekt. Auf dem Handtmann Messestand wird diese Komplettlösung für das automatische Einlegen von frischere Ware in Schalen live vorgeführt. Diese Neuheit besteht aus dem neuen Vakuumfüller VF 800 mit Füllwolf, einer AL-Schneidelinie PVLS 143, dem neuen Gruppier-System GS 300, einem Zuführband für Schalen und einem Intray Schalen-Entstapler.

Basis für die sichere Synchronisation mehrerer Prozessschritte ist die Steuerung in den Handtmann Maschinen. Sie steuert, kontrolliert und vernetzt komplexe Systeme. So gelingt Automation in umfassender Bandbreite: vom Portionierprozess bis zum Gruppieren, Greifen, Zuführen und Einlegen der Produkte in die Verpackung. Systeme von Handtmann stehen für absolute Prozesssicherheit in Verbindung mit Verpackungsmaschinen, wie beispielsweise Tiefziehmaschinen oder Schalensieglern. Neben diesen Automationsoptionen wird auch gezeigt, wie bei Handtmann Industrie 4.0 praktiziert wird: mit Handtmann-HCU-Sofware zur effektiven Vernetzung der Produktion.

Handtmann finden Sie in der Halle 5, Stand C38.





Bild: VF 800 mit Gruppiersystem GS 300 (Quelle: Handtmann)

Quelle und weitere Informationen: https://www.handtmann.de/fuell-und-portioniersysteme/